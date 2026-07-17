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ABD İran'a saldırı görüntülerini yayınladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, dün gece İran'a düzenlenen saldırıların görüntülerini yayınladı.

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