Oğuzhan Uğur'un savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı

Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Uğur ifadesinde, "Haluk Levent ile yakın bir çalışma içerisinde bulunmadım. Kendisinin mali açıdan ne gibi tasarruflarda bulunduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla derneğe yapılan bağışların amacı dışında kullanılıp kullanılmadığına ilişkin herhangi bir şüphe duymadım. Bunu görebilecek bir konumda da değildim. Haluk Levent veya Ahbap Derneği tarafından derneğin reklamının yapılması ve benzeri konularda benimle herhangi bir görüşme gerçekleştirilmedi. Şirket veya şahsi hesaplarıma herhangi bir para girmedi" dedi. Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.