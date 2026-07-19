Anadolu Diyarı'nın bu haftaki rotası Selçuk ve Şirince

Anadolu Diyarı ekibinin bu haftaki rotası, tarih, kültür ve doğanın iç içe geçtiği İzmir'in Selçuk ilçesi oldu. Eski bir Rum köyü olan Şirince'nin taş sokaklarından yöresel kahvaltısına, kabak çiçeği dolmasından doğal zeytinyağına, karadut suyundan meşhur kumda kahvesine kadar bölgenin eşsiz lezzetleri ekranlara taşındı. Gezi rotasında ayrıca Ayasuluk Kalesi, Ayasuluk Tepesi'ndeki tarihî kalıntılar, İsa Bey Köşkü ve Anadolu Türk mimarisinin önemli eserlerinden İsa Bey Camii de yakından tanıtıldı. Selçuk'un meşhur köftesi ve çöp şişiyle tamamlanan lezzet yolculuğunu A Haber Muhabiri Sefer Ayçe ile Kameraman Halil Karahan yerinde görüntüleyerek tüm ayrıntılarıyla izleyiciyle buluşturdu.