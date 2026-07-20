Depozito sistemiyle kazanç arttı! Sosyal medya iddiaları boşa çıktı

Türkiye'de 1 Temmuz itibariyle hayata geçirilen Depozitosu Olan Ambalajlar Sistemi'nin (DOA) ardından sanal medyada, sokak toplayıcılarının gelirinin olumsuz etkilendiği iddia edildi. Uygulama yürürlüğe girdikten sonra daha fazla yararlandıklarını belirten sokak toplayıcısı Sıdık Haytar, "Eskiden pet şişenin kilosunu 23 liraya satıyorduk, şimdi yaklaşık 70 liraya denk geliyor. Cam şişeleri ise eskiden alan yoktu, şimdi onları da 1 liradan satıyoruz. Bu uygulama yürürlüğe girdikten sonra daha avantajlı olduk, daha fazla faydalandık. Sokaklardan daha rahat topluyoruz. 'Sistem bizi mağdur etti' yönündeki iddialar doğru değil" dedi.