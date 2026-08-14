AK Parti'nin 25. yılında Mustafa Şentop'tan “Milletle bütünleşen hareket” mesajı

AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü Ankara Millet Bahçesi'nde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi bir konuşma yapması beklenen dev tören öncesinde A Haber'e özel değerlendirmelerde bulunan Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti'nin çeyrek asırlık siyasi yolculuğunu, Türkiye'de gerçekleştirdiği zihniyet devrimini ve vesayet odaklarına karşı verilen mücadeleyi anlattı.