Veysel Eroğlu A Haber'e özel açıklamalarda bulundu: “Çeyrek asırda asırlık yatırımlar”

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla A Haber ekranlarına konuk oldu. Türkiye’nin geride kalan çeyrek asırda yaşadığı büyük dönüşümü ve hizmet siyasetini değerlendiren Eroğlu; savunma sanayiinden sağlık yatırımlarına, dev baraj projelerinden terörle mücadelede gelinen noktaya kadar pek çok kritik başlıkta önemli açıklamalarda bulundu. Eroğlu, Türkiye’nin artık dünyada gündem belirleyen bir güç haline geldiğini vurguladı.