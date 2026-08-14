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Veysel Eroğlu A Haber'e özel açıklamalarda bulundu: “Çeyrek asırda asırlık yatırımlar”

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla A Haber ekranlarına konuk oldu. Türkiye’nin geride kalan çeyrek asırda yaşadığı büyük dönüşümü ve hizmet siyasetini değerlendiren Eroğlu; savunma sanayiinden sağlık yatırımlarına, dev baraj projelerinden terörle mücadelede gelinen noktaya kadar pek çok kritik başlıkta önemli açıklamalarda bulundu. Eroğlu, Türkiye’nin artık dünyada gündem belirleyen bir güç haline geldiğini vurguladı.

AK Parti'nin 25. yılında Zehra Aydemir'den A Haber'e özel açıklamalar: “Türkiye geleceğe hazır”
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AK Parti'nin 25. yılında Zehra Aydemir'den A Haber'e özel açıklamalar: “Türkiye geleceğe hazır”
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