AK Parti'nin 25. yılında Faruk Acar'dan A Haber'e özel açıklamalar

AK Parti, kuruluşunun çeyrek asrını Ankara'da düzenlenen dev bir organizasyonla kutluyor. 100 binden fazla davetlinin katılımıyla gerçekleşen tarihi buluşmada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar A Haber ekranlarına özel açıklamalarda bulundu. "Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır" mottosuyla gerçekleştirilen kutlamalarda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği mesajlar ve Türkiye'nin yeni vizyonu tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor.