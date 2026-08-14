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AK Parti'nin 25. yılında Faruk Acar'dan A Haber'e özel açıklamalar

AK Parti, kuruluşunun çeyrek asrını Ankara'da düzenlenen dev bir organizasyonla kutluyor. 100 binden fazla davetlinin katılımıyla gerçekleşen tarihi buluşmada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar A Haber ekranlarına özel açıklamalarda bulundu. "Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır" mottosuyla gerçekleştirilen kutlamalarda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği mesajlar ve Türkiye'nin yeni vizyonu tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor.

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