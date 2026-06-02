Chp'de kritik MYK zirvesi! Kılıçdaroğlu yönetimi ilk kez toplandı | Gözler verilecek kararda

Cumhuriyet Halk Partisi’nde kurultay sonrası başlayan yeni dönemde kritik bir eşik daha aşıldı. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında oluşturulan yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ilk toplantısını gerçekleştirirken, toplantıda hem yeni görevlendirmelerin hem de parti içindeki gerilimin masaya yatırılması bekleniyor. Son kulis bilgilerini CHP Genel Merkezi önünden paylaşan A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, kulislerde bazı il başkanlarıyla ilgili görevden alma iddiaları konuşulurken, Özgür Özel cephesiyle yaşanan yetki tartışmasının da önümüzdeki günlerde netleşmesinin beklendiğini söyledi.