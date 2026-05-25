Özgür Özel mutlak butlan kararını temyize götürebilir mi?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) mutlak butlan kararının çıkmasıyla Özgür Özel ve yönetimi görevden uzaklaştırılırken 37. Olağan Kurultayı'nda seçilen Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi göreve getirildi. Muhalefette yaşanan gelişmelerin ardından Özel'in istinafın kararını temyize taşıdığı konuşulurken, A Haber Gece programına konuk olan Hukukçular İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Avukat Yasin Şamlı ve Hukukçu Avukat Yurdal Kılıçer sürecin hukuki boyutu ele alarak değerlendirmelerde bulundu.