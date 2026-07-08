Türkiye'de tarihi NATO Zirvesi

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında A Haber, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden gerçekleştirdiği "NATO Özel Yayını" ile kritik gündemi ekrana taşıdı. Haktan Uysal'ın moderatörlüğündeki 7 Temmuz 2026 tarihli yayında "Dünya liderleri Türkiye'nin başkentinde, Külliye'deki resepsiyonda aile fotoğrafı, Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak, CAATSA kalkıyor, KAAN motoru geliyor, NATO 3.0'ın merkezindeki güç: Türkiye, Erdoğan: F-35 için Trump'ın sözünü aldık, Yeni güvenlik mimarisini Türkiye mi kuracak?, NATO'yu Türk silahları mı ayakta tutacak?" başlıkları ele alındı.