Boşanmada en ağır bedeli çocuklar ödüyor

Boşanma süreçleri ve velayet davaları gündemdeki yerini koruyor. Uzmanlara göre, boşanma sürecindeki çatışmalar ve velayet mücadeleleri çocuklar üzerinde derin etkiler bırakabiliyor. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin ve kameraman Şükrü Can Çankaya, boşanma ve velayet süreçlerinin çocuklara etkisini araştırdı. A Haber özel dosyasında: Avukat Necati Genç, boşanma ve velayet süreçlerinin hukuki boyutunu, Klinik Psikolog Yağmur Akcan Eren, çocukların psikolojik etkilenme süreçlerini, Sosyolog İsmail Öz, aile yapısındaki değişimlerin toplumsal yansımalarını değerlendirdi.