-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Piyasalarda kritik viraj! Altın, petrol ve borsada yön ne olacak?
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Piyasalarda kritik viraj! Altın, petrol ve borsada yön ne olacak?

Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki gerilim ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentiler fiyatlamaları etkiliyor. Brent petrol 96 dolar seviyesini aşarken, ons altında 4.400 dolar seviyesi öne çıktı. Borsa İstanbul'da ise son günlerde aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor. Stratejist Mustafa Aşkın, A Haber canlı yayınında altın, petrol ve borsadaki kritik seviyeleri değerlendirerek yatırımcıların önümüzdeki dönemde takip etmesi gereken başlıkları anlattı.

Enflasyon rakamları açıklandı! Emekli, memur ve asgari ücret için zam senaryoları
Sonraki Video
Enflasyon rakamları açıklandı! Emekli, memur ve asgari ücret için zam senaryoları
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar