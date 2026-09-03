Piyasalarda kritik viraj! Altın, petrol ve borsada yön ne olacak?

Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki gerilim ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentiler fiyatlamaları etkiliyor. Brent petrol 96 dolar seviyesini aşarken, ons altında 4.400 dolar seviyesi öne çıktı. Borsa İstanbul'da ise son günlerde aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor. Stratejist Mustafa Aşkın, A Haber canlı yayınında altın, petrol ve borsadaki kritik seviyeleri değerlendirerek yatırımcıların önümüzdeki dönemde takip etmesi gereken başlıkları anlattı.