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İsmail Küçükerdoğan'ın aracı Müge Anlı canlı yayınında bulundu
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İsmail Küçükerdoğan'ın aracı Müge Anlı canlı yayınında bulundu

İsmail Küçükerdoğan'ın aracı, izleyicilerin ihbarı üzerine Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayınında bulundu.

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