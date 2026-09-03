Denizolgun dosyasında kritik gelişme! Adli Tıp ön incelemeyi tamamladı

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Fethi kabir işleminin ardından naaştan alınan örneklerle ilgili Adli Tıp Kurumu bünyesindeki ön inceleme tamamlandı. Elde edilen bulguların değerlendirilmesi için dosya Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu'na gönderildi. Denizolgun'un ölüm nedeninin ve şeklinin kesin olarak belirlenmesine yönelik inceleme sürüyor.