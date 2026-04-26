Bakan Göktaş A Haber'de açıkladı: Sosyal ağlara ebeveyn kontrolü geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş Annelere doğum izninden, çocuk ödemelerine, sosyal medya düzenlemesinden yaşlı haklarına dair dikkat çeken mesajlar verdi. Bakan Göktaş, çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik kritik sosyal medya düzenlemesinin detaylarını açıkladı. Buna göre 15 yaş altı çocuklara sıkı denetim getirilirken, 15-18 yaş grubuna platformlar tarafından yaşa uygun ve ayrıştırılmış içerik sunma zorunluluğu getirilecek. Yeni sistemde yaş doğrulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak, böylece çocukların kişisel verileri yurt dışına aktarılmadan Türkiye içinde korunacak. Düzenlemenin, çocukların dijital güvenliğini artırmayı ve sosyal medya kullanımını daha kontrollü hale getirmeyi hedeflediği belirtiliyor.