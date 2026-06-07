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Galibiyet golü Yunus'tan geldi

2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Venezuela ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, mücadelenin 54. dakikasında Yunus Akgün'ün attığı golle skoru 2-1 yaparak öne geçti.

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