Ana muhalefetin iktidar yolundaki kronik sorunu: “CHP hâlâ “çöp, çamur ve çukur” siyasetinden çıkamadı”

Hukukçu Av. Kadriye Güçlü Sakarya, CHP’nin geçmişte eleştirilen belediyecilik anlayışının bugün de devam ettiğini söyledi. Sakarya, İzmir, Avcılar ve Bakırköy gibi ilçelerde benzer çevre ve hizmet sorunlarının hâlâ görüldüğünü belirtti. CHP’nin yıllardır aynı sorunlarla anılmasının seçmen nezdinde güven kaybına yol açtığını ifade etti. Sakarya, hizmet odaklı belediyeciliğin vatandaşın tercihlerini belirleyen en önemli unsur olduğunu vurguladı.