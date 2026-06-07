Can Polat cinayetinde 'organize' plan mı?

İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik gerçekleştirilen ve Can Polat’ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan silahlı saldırının perde arkasından organize bir cinayet planı çıktı. Gözaltına alınan zanlıların ifadeleri dondurucu detayları gözler önüne sererken, soruşturmanın seyri İstanbul’a taşındı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, emniyetten yansıyan son dakika bilgilerini ve katil zanlısının kan donduran itiraflarını aktardı.