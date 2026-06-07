CHP'li eski vekilden bomba sözler: "Antalya'da daha çok şey çıkacak"

CHP'de kurultay tartışmalarıyla başlayan kriz, rüşvet ve adaylık iddialarıyla daha da derinleşti. A Haber ekranlarında konuşan eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan, tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in açıklamalarını doğruladığını belirterek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. CHP'de adaylık süreçlerinde para trafiği yaşandığı yönündeki iddialara işaret eden Sapan, söz konusu ödemelerin bağış olarak nitelendirilemeyeceğini savunarak, "Bu bir bağış değil, suçtur" ifadelerini kullandı.