Emeklilikte sahte sigorta kabusu: SGK harekete geçti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçmişte yapılan sigorta girişlerini mercek altına aldı. Özellikle 18 yaş altı ve aile şirketleri üzerinden yapılan "kağıt üstündeki" bildirimler, bugün emeklilik hakkının iptal edilmesine yol açıyor. Fiilen çalışmadığı halde sigortalı gösterilenlerin hem emeklilikleri iptal ediliyor hem de aldıkları maaşlar faiziyle geri isteniyor. Uzmanlar, prim günlerinde eksilme olması durumunda emeklilik şartlarının tamamen bozulabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.