Fenerbahçe'de başkanlık seçimi! Oy kullanım işlemleri başladı

Fenerbahçe taraftarı ve camiası için beklenen büyük gün geldi çattı. Sarı-lacivertli kulüpte başkanlık seçimi heyecanı, turnikelerin açılmasıyla birlikte zirveye ulaştı. 44 binden fazla üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu tarihi kongrede, kongre üyeleri sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklara akın etti. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, Ülker Stadyumu’ndaki sıcak atmosferi ve seçim sürecine dair tüm detayları yerinden aktardı.