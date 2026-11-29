Ankara'da yeni su kaynağı ve altyapı adımı yok! Önlem almayan ABB'ye tepki yağıyor!
Ankara'da su güvenliği tartışması yeniden gündemde. ASKİ'nin paylaşılan verilerine göre barajlarda toplam doluluk oranı yüzde 36,60, aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 29,21 seviyesinde. Geçmişte yaşanan su kesintilerine ait görüntüler yeniden gündeme gelirken AK Parti ABB Meclis Üyesi Fatih Ünal, yeni su rezervleri ve alternatif kaynaklar konusunda belediyeye eleştiriler yöneltti.
Erkan SevenlerEditör
Erkan Sevenler ahaberinternet@ahaber.com.tr