Uzmanlardan bilinçsiz vitamin kullanımına karşı uyarı! Fazlası zehirlenmeye yol açabilir

Kış aylarında hastalıklardan korunmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için vitamin takviyelerine yönelenler dikkat! Uzmanlar, bilinçsiz vitamin kullanımının fayda yerine zarar verebileceğini ve aşırı tüketimin zehirlenmeye yol açabileceğini belirtiyor. Peki, vitamin takviyeleri nasıl kullanılmalı? Bilinçsiz tüketim hangi sağlık sorunlarına neden olabilir? A Haber muhabiri Nuray Korkmaz, merak edilenleri araştırdı.