Süslü Nurettin kimdir? Tavşanlı'nın oyuncaklarla süslü minibüsü ilgi görüyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 40 yıldır minibüs şoförlüğü yapan 64 yaşındaki Nurettin Aydın, aracını Türkiye'nin farklı illerinden topladığı oyuncaklarla süsleyerek ilçenin sevilen simalarından biri oldu. Herkesin "Süslü" diye tanıdığı Aydın'ın minibüsüne binmek isteyen çocuklar, diğer araçlara binmeyip onu bekliyor. Yaşlı yolculara da yardım eden Aydın, 3-4 yıl sonra mesleğine veda etmeyi planlıyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Köksal Kılınç, "Süslü Nurettin"in renkli hikayesini A Haber'in "Bir İnsan Bir Hikaye" programında ekrana taşıdı.