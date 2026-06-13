ANALİZ | Teknoloji çağında savaşlar neden bitmiyor? Baronların savaş oyunu: Al-sat

İnsanlık tarihinin en ileri teknolojilerine sahip olduğu, yapay zekanın hayatın merkezine yerleştiği ve yeniden Ay’a gitme planlarının yapıldığı bir çağda; dünyanın dört bir yanından yükselen siren sesleri dinmek bilmiyor. Gazze’den Ukrayna’ya, İran’dan Pakistan sınırına kadar uzanan bu kanlı tabloda neden kalıcı barış sağlanamıyor? A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhanettin Aytekin’in hazırladığı çarpıcı analiz, füzelerin gölgesinde dönen devasa ekonomik çarkı ve savaş baronlarının kirli oyununu gözler önüne seriyor.