Göklerin yeni gücü KAAN için dev takvim açıklandı! TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu müjdeyi verdi

Türkiye'nin savunma sanayiindeki milli projelerde yeni bir eşik daha aşılıyor. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, milli muharip uçak KAAN'ın seri üretim takviminden yerli motor hedeflerine, ANKA-3, HÜRKUŞ-2 ve HÜRJET projelerindeki son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. KAAN'ın ilk teslimatları için 2028 sonu işaret edilirken, yerli TF35000 motorlu teslimatların ise 2033'te başlaması hedefleniyor.