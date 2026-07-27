Almanya’da trende dehşet! Mehmedov için adalet yürüyüşü

Almanya'nın Mannheim kentinde bir trende yaşanan olay ülke gündemine oturdu. Bulgaristan vatandaşı Mehmedov, trende bilet kontrolü yaptığı sırada çıkan arbede sırasında hareket halindeki trenin kapısının açılmasıyla raylara düşerek ağır yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan bir şüpheli serbest bırakılırken, karara tepki gösteren yüzlerce kişi protesto gösterisi düzenledi. A Haber ekibi de eylem sırasında Mehmedov'un yakınlarına mikrofon uzattı.