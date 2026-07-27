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Ahbap'a kayyum atandı! Mal varlığı idare yetkisi devredildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ahbap Derneği’ne kayyum atandı. Derneğin tüm mal varlığının idare yetkisi yönetim kayyumuna devredildi.

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