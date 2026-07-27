Bahçeli'den CHP-Yeni Parti tartışmasına açıklama: Türkiye'nin asıl gündemine dönüş çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki son gelişmeler ve Türk siyasetinde yaşanan tartışmalara ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'e yönelik mesajlar veren Bahçeli, "Siyaset yakılan köprülerin dumanında yürümeyecektir" ifadelerini kullandı. CHP ile Yeni Parti hattındaki tartışmaların Türkiye'nin gerçek gündemini gölgelememesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli'nin açıklamalarının detaylarını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.