ANALİZ | Muhsin Yazıcıoğlu dosyası Ankara'da! 17 yıllık sır aydınlatılıyor mu?

Türk siyasetinin en dürüst ve dik duruşlu liderlerinden biri olan Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun, 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş’tan Yozgat’a gitmek üzere havalanan helikopterinin Keş Dağı eteklerine düşmesi sonucu 5 arkadaşıyla birlikte şehit olmasının üzerinden tam 15 yıl geçti. Kamuoyu vicdanında ilk günkü tazeliğini koruyan şüpheler, ihmaller zinciri ve FETÖ izleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na taşınan 190 klasörlük dev dosya ile yeniden mercek altına alınıyor. Soruşturma, "suikast" şüphesini güçlendiren tüm delilleri yeniden masaya yatırıyor.