En buruk Babalar Günü! Şehit ailelerinin dinmeyen evlat özlemi

Türkiye genelinde Babalar Günü büyük bir heyecanla kutlanırken, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin babaları için bu özel gün, tarifsiz bir özlem ve dinmeyen bir hasretin sembolü haline geldi. Kimileri evlatlarının elini tutup bayram havası yaşarken, şehit babaları evlatlarının mezarı başına koşarak onlarla dertleşti. Kalplerinde hiç eksilmeyen bir sızıyla "Vatan sağ olsun" diyen şehit aileleri, evlatlarının hatıralarıyla teselli bulurken, yaşadıkları sonsuz gururu ve yüreklerindeki o sönmeyen ateşi A Haber ekranlarında paylaştı.