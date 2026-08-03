Milyoner'de nefes kesen anlar! 300 bin TL'lik soruda büyük risk: Doğru cevabı duyunca şoke oldu

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla bu hafta da izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Bilgi ve rekabetin bir an olsun hız kesmediği programda yarışmacı Rabia Yağmur Yardım Boz, sergilediği başarılı performansla 300 bin TL'lik soruya kadar yükseldi. Ancak deyimler üzerine gelen kritik soruda aldığı risk, yarışmanın seyrini bir anda değiştirdi.