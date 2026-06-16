ABD-İran savaşının bilançosu! Tahran'ı ayakta tutan strateji ne oldu?

ABD ile İran arasında ilan edilen ateşkesin ardından dikkatler imza sürecine çevrilirken, katil İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları bölgedeki gerilimi tırmandırıyor. Ateşkesin kırılgan yapısı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamaları yeni bir çatışma ihtimaline ilişkin endişeleri artırırken, kamuoyuna henüz açıklanmayan 14 maddelik anlaşmanın içeriği de soru işaretlerini beraberinde getiriyor. A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programında savaş süreci ele alınırken, Emekli Kurmay Albay Dr. Çağlar Özer değerlendirmelerde bulunarak; İran'ın başta Hürmüz Boğazı'nı kapatarak stratejik avantaj sağladığını, Washington yönetiminin ise artan savaş maliyetlerinde zorlarak Trump'ın hızlı sonuç almaya yönelik farklı stratejilere yöneldiğini ifade etti.