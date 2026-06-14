AB güvenliğinde sınır Yunanistan değil Türkiye

Türkiye-Almanya ilişkilerindeki tarihi dönüşüm yaşanıyor. Berlin'de 12 yıl aradan sonra düzenlenen, "Stratejik Diyalog Mekanizması"nın 3. toplantısı, iki ülke arasında sadece diplomatik bir buluşma değil, aynı zamanda güven tazeleyen yeni bir askeri stratejik dönemin kapılarını araladı. Küresel krizlerin gölgesinde Türkiye, artık Avrupa için "tercih edilen" değil, "mecbur kalınan" bir müttefik konumuna yükseldi. A Haber editörü Kübra Urhan, yaşanan süreci uzman isimlerle konuştu.