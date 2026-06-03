16 yaşındaki Aslı Aslan için adalet arayışı! Herkes kurtuldu o öldüğüyle kaldı
19 Ağustos 2025 yılında lise son sınıf öğrencisi Aslı Aslan, arkadaşının kullandığı motosiklette gezintiye çıktığı sırası trafik kazası meydana geldi. Kazada tam kusurlu sayılan otomobil sürücüsü 3 ay ev hapsi kararının ardından serbest bırakıldı. Aslı'nın arkadaşı ise ifadesi alınmasının ardından salıverilirken, Aslan ailesi 10 aydır adalet bekliyor. Kazanın ardından ilk duruşmada sanıklar hakim karşısına çıkarken, ailenin umutlu bekleyişi yarım kaldı. İşte ATV Haber'in özel haberi...