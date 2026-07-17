Ahbaplar soruşturmasında bahis trafiği MASAK raporunda! “Bu daha buz dağının ucu”

Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen Ahbap skandalı sonrası yayınlanan MASAK raporu yeni detayları ortaya çıkardı. 990 milyon lirayı bulan işlem hacmi ve 390 milyon liralık kayıp iddialarıyla sarsılan dosyada, "HL5" kodlu telefon hatları üzerinden yürütülen bahis trafiği ve dernek yöneticilerinin milyarlarca liralık para transferleri mercek altına alındı. A Haber’de değerlendirmelerde bulunan Hukukçu Av. Hadi Dündar ve Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, “Bu daha buz dağının ucu” diyerek konuyu deşifre etti.