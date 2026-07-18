ABD-İran hattında 7. Gece! Hürmüz'de kritik hesaplaşma

Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları 7. gününe girerken, Orta Doğu'da gerilim yeni bir eşiğe taşındı. A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, İran'ın kıyı bölgeleri ve altyapısının hedef alındığını, Tahran yönetiminin ise "tam taarruz" sinyali verdiğini aktardı. A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz ise CENTCOM'un yeni saldırı dalgasını başlattığını, Hürmüz Boğazı üzerindeki mücadelenin ve Trump-Netanyahu hattındaki krizin Washington gündemini belirlediğini bildirdi.