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13 yıl önce ne yaşadık, bugün ne planlanıyor? İşte muhalefetin unutturmak istedikleri!
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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13 yıl önce ne yaşadık, bugün ne planlanıyor? İşte muhalefetin unutturmak istedikleri!

Türkiye'de son günlerde gündemin öne çıkan başlıklarından biri fon krizi oldu. Devletin konuyla ilgili gerekli adımları attığı belirtilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu konuda taviz yok" açıklamasında bulundu. Bir yandan fon krizine yönelik mücadele sürerken diğer yandan bazı odakların yürüttüğü öne sürülen beşinci kol faaliyetleri ve algı operasyonlarına karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi. Konuya ilişkin iddialar ve yaşanan gelişmeler, A Haber'in "Analiz" haberinde ele alındı.

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