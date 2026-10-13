Bahçeli ile Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki görüşmesi devlet ittifakının bir yansıması mı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de gerçekleştirdiği görüşme siyaset kulislerinde yankı uyandırdı. Kılıçdaroğlu'nun Terörsüz Türkiye süreci dolayısıyla Bahçeli'ye teşekkür ettiği belirtilirken, kritik temasın perde arkası A Haber'de değerlendirildi. Gazeteci Zafer Şahin görüşmeyi “Devlet İttifakı”nın bir yansıması olarak nitelendirirken, SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Nebi Miş, Kılıçdaroğlu'nun sürece verdiği desteğin önemine dikkat çekerek “Büyük Türkiye Mutabakatı” yaklaşımının önümüzdeki dönemde de geliştirilebileceğini ifade etti.