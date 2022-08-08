08 Ağustos 2022, Pazartesi
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Zorunlu trafik sigortası için yeni rakamlar belli oldu! Trafik sigortası yaptırmamanın cezası ne kadar?
Trafiğe çıkmak için gerekli olan zorunlu trafik sigortasının ağustos fiyatları belli oldu. Her ilin trafik riskine göre değişen prim tutarları yoğun trafiğiyle İstanbul'da en yüksek olurken, trafik sigortası yaptırmamanın cezası da 169 lira oldu. En yüksek trafik sigortası primi 3 bin 149 TL. Sigorta Uzmanı Turusan Bağcı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.