Türkiye’nin yeni elektrikli otomobili: Amperino | Seri üretim ne zaman?

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan elektirikli otomobil Amperino'nun test aşamaları devam ediyor. Yerli mikro otomobil Amperino'nun ilk seri üretimi ise 2025 yılında yapılacak.

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