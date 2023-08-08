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Türkiye’nin yeni elektrikli otomobili: Amperino | Seri üretim ne zaman?

A Haber
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Giriş: 08.08.2023 12:59
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan elektirikli otomobil Amperino'nun test aşamaları devam ediyor. Yerli mikro otomobil Amperino'nun ilk seri üretimi ise 2025 yılında yapılacak.
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