Türkiye'nin bir hayali daha gerçek oluyor! 27 Aralık Cuma Başkan Erdoğan yerli otomobili tanıtacak

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından "Türkiye’nin Otomobili"nin elektrikle çalışma sistemini yansıtan 10 saniyelik bir video animasyon ve aracın iç kısmını gösteren bir fotoğraf yayımlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Yarın (27 Aralık Cuma) Sayın Cumhurbaşkanımızın test sürüşüyle Türkiye’nin otomobili tanıtılacak. Türkiye’nin bir hayali daha gerçeğe dönüşüyor.” dedi.