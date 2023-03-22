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Togg deneyim merkezi 8'e çıkıyor | Togg'a ne kadar ön sipariş verildi?

İHA
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Giriş: 22.03.2023 10:33
Yerli otomobil Togg'a başvurular her geçen gün artıyor. CES 2023'te en iyi 4'üncü marka seçilen yerli otomobilin deneyim merkezi sayısı da 8'e çıkıyor. Togg ile ilgili son haberleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin otomobili Togg için ön sipariş veren kişi sayısının 41 bin olduğunu duyurdu.
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