14 Mayıs 2024, Salı
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Togg Avrupa yollarına çıkıyor! Piyasaya o ülke ile giriş yapacak! Son güncellemeyle yeni özellik geldi...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaparken Türkiye'nin gurur kaynağı olan Togg'a da değindi. Bakan Kacır yollardaki Togg sayısının 30 bine yaklaştığını vurgularken "2025 yılının başında Togg, Almanya ile Avrupa pazarına girmiş olacak." ifadelerini kullandı.