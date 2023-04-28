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Togg 7 il için yollara düştü

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Giriş: 28.04.2023 22:48
Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X, 7 ilde sipariş hakkı kazanan kullanıcılara teslim edilmek üzere yola çıktı. Paylaşımda, akıllı cihazların ilk kullanıcılar için evlerine teslim edileceği bildirildi.
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