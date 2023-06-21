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Tatil öncesi araç bakımına dikkat! Uzun yol öncesi araç bakımı nasıl yapılır?

A Haber
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Giriş: 21.06.2023 11:45
Yaz tatili başlıyor. Uzmanlar uzun yola çıkacak olanlara araç bakım uyarısı yaptı. Peki sürücülerin dikkat etmesi gerekenler neler? Detayları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı. Motor ustası Ferhat Lafcı sürücülere kritik uyarılarda bulundu.
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