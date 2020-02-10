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10.02.2020

Son dakika: Sıfır otomobil durdu! İkinci el satışları coştu! İkinci el araba fiyatları düşecek mi? | VİDEO

Son dakika haberi: 2019 yılının son çeyreğinde kampanyaları sıralayan otomobil firmaları tüm stoklarını tüketti. Aralık ayında satışlar sıfır araçlar üzerinde yoğunlaşırken, ocak ayı itibarıyla kampanyaların sona ermesi ile ikinci el öne çıktı. İkinci el otomobil satışları tavan yaparken, geçen ıla göre yüzde 100'ün üzerinde artı oldu. Bu artış ikinci el fiyatlarını da tavan yaptırırken, 50 bin TL altında iyi bir araba bulmak mucizelere kaldı. İşte otomobil alacaklar için rehber niteliğinde açıklamalar...

İkinci el araba satışlarında yüzler gülüyor. Sıfır otomobil kampanyalarının durgunlaşması ve fiyatların üst noktalara gitmesi vatandaşı ikinci ele yöneltti. İkinci el satışları artarken, fiyatlar da yukarı gitmeye başladı. İkinci el satışlarında 50 bin TL altına araba bulmak imkansız hale geldi. Vatandaşlar araç alırken bütçesine uygun ilanları yakından takip ediyor. Fiyatların nası seyredeceği en çok merak edilenler arasında yer alıyor. A Haber uzmanların görüşlerini aldı. Peki, ikinci elde fiyatlar düşecek mi? İşte tüm detaylar...

İKİNCİ ELDE SATIŞLAR ARTTI

İkinci el otomobil satışları yeni yıla hızlı başladı. İkinci el otomobil satan galeriler de, aracını yenilemek isteyen satıcılar da memnun. Ancak araç almak isteyenler fiyatların el yakan duruma gelmesinden oldukça şikayetçi. Sıfır otomobillerin çok üst fiyatlara ulaşmasının ardından ikinci el otomobil satışları geçen yıl aynı aya göre yüzde 100 arttı.

GALERİCİLER MEMNUN

Geçen yıl bir ayda 15 araç satış bandında gezen galericiler şimdi 30-35 araç sattığını söylüyor. Ellerinde araba olsa 50'yi bulabileceklerini iddia ediyorlar.

FİYATLAR DÜŞECEK Mİ?

Galericiler ikinci el fiyatlarının yüksek olduğunu kabul ediyor. Fiyatların şubat sonu, mart başı gibi biraz düşeceğini öngörüyor. Düşüşün sıfır araçların Türkiye pazarına gelmesiyle ilişkili olduğu belirtiliyor.

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