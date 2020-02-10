İkinci el otomobil satışları patladı! İşte en ucuz ikinci el araba fiyatları... | SON DAKİKA HABERLERİ |

Son dakika haberi... Sıfır otomobillerin yeni modelllerinin bir kısmı Türkiye pazarına gelirken, büyük kısmı henüz gelmedi. Sıfır araçların azlığı ve gelenlerin fiyatlarındaki yükseklik, kampanyaların da sona ermesiyle birleşince satışlar birden ikinci ele kaydı. İkinci el araç satan galerilerin yüzü gülerken, satıcılar fiyatları biraz daha yükseltmeye başladı. Fiyatların yükselmesinden şikayet eden alıcılar en uygun otomobil seçeneklerini araştırıyor. Bu seçenekler, 50 bin TL altında yoğunlaşıyor. Sizler için en ucuz ikinci el otomobil seçeneklerini, geçen yıl en çok satılan ikinci el ve sıfır otomobil seçeneklerini derledik. Ayrıca, ikinci elde fiyatların nasıl seyredeceğini de haberimizde bulabilirsiniz. İşte en ucuz ikinci el araba fiyatları ve detaylar...