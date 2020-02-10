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İkinci el otomobil satışları patladı! İşte en ucuz ikinci el araba fiyatları... | SON DAKİKA HABERLERİ |

Son dakika haberi... Sıfır otomobillerin yeni modelllerinin bir kısmı Türkiye pazarına gelirken, büyük kısmı henüz gelmedi. Sıfır araçların azlığı ve gelenlerin fiyatlarındaki yükseklik, kampanyaların da sona ermesiyle birleşince satışlar birden ikinci ele kaydı. İkinci el araç satan galerilerin yüzü gülerken, satıcılar fiyatları biraz daha yükseltmeye başladı. Fiyatların yükselmesinden şikayet eden alıcılar en uygun otomobil seçeneklerini araştırıyor. Bu seçenekler, 50 bin TL altında yoğunlaşıyor. Sizler için en ucuz ikinci el otomobil seçeneklerini, geçen yıl en çok satılan ikinci el ve sıfır otomobil seçeneklerini derledik. Ayrıca, ikinci elde fiyatların nasıl seyredeceğini de haberimizde bulabilirsiniz. İşte en ucuz ikinci el araba fiyatları ve detaylar...

Son dakika: Sıfır otomobil durdu! İkinci el satışları coştu! İkinci el araba fiyatları düşecek mi? | VİDEO SON DAKİKA: SIFIR OTOMOBİL DURDU! İKİNCİ EL SATIŞLARI COŞTU! İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ? | VİDEO

Giriş Tarihi: 10.02.2020 16:29 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 16:59
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İkinci el otomobil satışları patladı! İşte en ucuz ikinci el araba fiyatları... | SON DAKİKA HABERLERİ |

İkinci el otomobil satışlarında yüzler gülüyor. Sıfır otomobil fiyatlarının yüksekliği ve henüz yeni modellerin birçoğunun gelmeyiş olması satışların ikinci ele kaymasında oldukça etkili oldu. Ayrıca kampanyaların da sona ermesi pazarı ikinci ele yöneltti. İkinci el otomobil alacaklar online siteler üzerinden ve otomobil pazarlarından uygun araçları arıyor. 50 bin TL'nin altında araba bulmak oldukça zor bir hal alırken, bazı seçenekler hala mevcut. Sizler için en uygun otomobil seçeneklerini derledik. İşte detaylar...

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İkinci el otomobil satışları patladı! İşte en ucuz ikinci el araba fiyatları... | SON DAKİKA HABERLERİ |

İKİNCİ EL OTOMOBİL SATIŞLARI PATLADI

İkinci el otomobil satışları giderek artıyor. Galericiler geçen yıla oranla yüzde 100'ü aşan bir oran olduğunu ifade ediyor. Ayda 15 araba satan galeriler ikinci elde sayıyı 35'e kadar yükseltti. Ellerinde araç olan galeriler ise 50 satışı bulduklarını ifade ediyor.

İKİNCİ EL FİYATLARI DÜŞECEK Mİ? (VİDEO)

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İkinci el otomobil satışları patladı! İşte en ucuz ikinci el araba fiyatları... | SON DAKİKA HABERLERİ |

İKİNCİ ELDE FİYATLAR NASIL SEYREDECEK?

İkinci el otomobil fiyatlarının önümüzdeki ay biraz daha normale dönmesi bekleniyor. Sıfır otomobillerin piyasada çoğalması, bayilere yeni modellerin gelmesi ikinci eli biraz daha dengeleyecek. Ancak bayramda fiyatların tavan yapması da muhtemel.

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İkinci el otomobil satışları patladı! İşte en ucuz ikinci el araba fiyatları... | SON DAKİKA HABERLERİ |

100 BİN TL'NİN ALTINDA ALINABİLECEK ARABALAR

İkinci el otomobil fiyatları yeniden yükselişe geçti. Sıfır otomobillerin fiyatlarının artması ile birlikte ikinci el fiyatlarına da zam geldi. 50 bin TL'nin altında otomobil bulmak neredeyse imkansız hale gelirken, 100 bin TL'yi zorlayan fiyatlar ortaya çıktı. Otomobil fiyatlarının Nisan, Mayıs aylarında daha da artması muhtemel. Bayrama denk gelen tarihlerde ise otomobil fiyatları tavan yapacak. Bu nedenle şu an araç almak oldukça mantıklı görünüyor. Biz de otomobil almak isteyenlere 100 bin TL'ye kadar alınabilecek en iyi otomobilleri derledik. İşte 100 bin TL altı alınabilecek ikinci el otomobiller...

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İkinci el otomobil satışları patladı! İşte en ucuz ikinci el araba fiyatları... | SON DAKİKA HABERLERİ |

Hyundai Accent 1.5 CRDI Admire 2006 29.200 TL