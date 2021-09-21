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ÖTV indirimi sonrası stokçuluk iddiası! İzmir'de otomobiller boş arazide neden bekletiliyor? Tartışmalı görüntünün perde arkası

A Haber
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Giriş: 21.09.2021 13:46
Özel Tüketim Vergisinde (ÖTV) yapılan indirim sonrası İzmir'de bir bayinin araç stokladığı iddiası öne sürüldü. Peki tartışmalara neden olan bu görüntünün perde arkasında ne var? Bayiden hangi açıklama yapıldı? Ayrıntılar İzmir'den A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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Tartışmalı görüntünün perde arkası
Tartışmalı görüntünün perde arkası
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