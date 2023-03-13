13 Mart 2023, Pazartesi
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Otomobil piyasasında seçim etkisi! İkinci el araç piyasası ne durumda? Otomobil almak isteyenler dikkat!
Hem seçim öncesi hem de yaşanan deprem felaketinin ardından ikinci el araç piyasalarında durgunluk yaşandı.Önümüzdeki günlerde ne olacak? İkinci el otomobil alacaklara öneriler neler? Otomobil piyasalarında durum ne olacak? İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, otomobil almak isteyenlere tavsiyelerde bulundu.